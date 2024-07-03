نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصيه هيدي كرم ضمن أحداث مسلسل وتر حساس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة هيدي كرم على المشاركة في مسلسل وتر حساس، المكون من 45 حلقة، بدء صناع المسلسل تصوير أول مشاهد العمل الجمعة الماضية، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

شخصيه هيدي كرم في مسلسل وتر حساس

تجسد هيدي ضمن أحداث مسلسل وتر حساس شخصية رغدة وفتاة تعمل في بيوتي سنتر، وتمر حياتها بالعديد من الأزمات.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

وجاء مسلسل وتر حساس، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروى، لبنى ونس، تميم عبده، ومقرر عرض العمل قبل نهاية العام الجارى.

أحدث أعمال هيدي كرم

ومنه ناحية أخرى، تنتظر هيدي كرم عرض فيلم جوازة توكسيك، بجانب عدد كبير من النجوم، أبرزهم، ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم

اخر اعمال هيدي كرم

وكان اخر اعمال هيدي كرم هو مسلسل الوصفة السحرية، تأليف ورشة هاني سرحان وإخراج خيري سالم ويشارك فيه كل من شيري عادل، إسلام جمال، بسمة داود، كارولين عزمي، عمر الشناوي وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ويناقش العديد من المشاكل الزوجية، وايضا مسلسل الجزء الثاني من وبينا معاد، تأليف وإخراج هاني كمال وشارك في العمل كل من شيرين عادل، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، محمد صادق وآخرين، وايضا مسلسل «الاختيار3»، العمل من بطولة الفنان أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وياسر جلال، وعبد العزيز مخيون، وأحمد السقا، ومحمود البزاوي، ومفيد عاشور، وعصام السقا، ومن تأليف هاني سرحان، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج بيتر ميمي.

مسلسلات شاركت فيها هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم في عدة مسلسلات منها: فارس بلا جواز، لؤلؤ، كلبش، الزوجة 18، أنا شيري دوت كوم، طلعت روحي، اختيار إجباري، نصيبي وقسمتك، سابع جار، طاقة نور، هبة رجل الغراب، ليلة، أوراق التوت، بعد البداية، فرصة ثانية، ابن موت، الصفعة، المحطة الجاية، شبرا تي في، اللص والكتاب، حضرة الضابط أخي، لحظات حرجة.

