منة عرفة تتصدر ترند جوجل بسبب صورتها في الطائرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 08:29 مساءً - أشعلت الفنانة منة عرفة محركات البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي بصورتها داخل إحدى كبائن طائرة وهو ما جعلها تتصدر "الترند" وتكون حديث الجمهور وروّاد السوشيال ميديا.

وأثارت منة غضب الجمهور عبر منصات السوشيال بسبب صورتها في الطائرة، وهى تعلق عليها:"كابتن طيار منونة معاكم النهاردة أتمني لكم رحلة سعيده ????✈️????.. تفتكروا رايحه فين؟؟????".

ودائمًا ما تتصدر منة عرفة الترند وتثير الجدل من خلال الصور التي تشاركها عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل المختلفة وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال وكتب رضا بنهاوي من جمهور الفنانة الشابة قائلاً:"عملناها قبلك".

وعلّق ممدوح سويلم من جمهور السوشيال ميديا قائلًا:"ممنوع تقعدي في كابينة الطيارة"، والبعض وصفها بـ"الجميلة"، وكتب علي السيد من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل على الصور:"صور ببرنامج ذكاء صناعي".