نتنياهو أمام الكونجرس: إيران تمثل خطرا على أمريكا وإسرائيل.. وأشكر بايدن على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 10:28 مساءً - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إيران تمثل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

أضاف نتنياهو في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي: "الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تقفا معا، والتضحية التي قدمها العائلات في إسرائيل، لا يمكن وصفها، وأنا لن أرتاح حتى يعود كل أبنائهم إلى منازلهم، وبينما نحن نتحدث نحن منخرطون في جهود لإعادة المحتجزين وسوف ننجح".

وتابع: "أشكر الرئيس بايدن على جهوده المبذولة لإعادة الأسرى وجهوده مع عائلات الأسرى، وأشكره لدعمه الكامل لإسرائيل وأنه أطلق على حماس الشر المطلق وأشكره على إرسال حاملتي طائرات إلى إسرائيل وجاء إلينا ليدعمنا بعد أحداث 7 أكتوبر، والرئيس بايدن وأنا عرفنا بعضنا على مدار 40 عاما، وأود أن أشكره على نصف قرن على دعم إسرائيل، فهو قال بالنص أنا أمريكى يهودي".