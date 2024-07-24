نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رشوان توفيق: بدعي من ربنا ميحوجنيش لحد وكنت باخد مصروفي من زوجتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان القدير رشوان توفيق، أنه يتحدث مع الله عزوجل ويحمده على ما هو فيه، والله كرمه كثيرا وله فضل عليه، متذكرا فترة الشباب التي عاشها وأنه في صلاته يدعو بأن لا يعتمد على غيره في مرضه أو مساعدة أحد له.



وتابع الفنان رشوان توفيق، خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"أنا بصحة جيدة وربنا كرمني في أولادي وفي صحتي وأحفادي وزوجتي الراحلة وبدعي ربنا في كل صلاتي أنه ميحوجنيش لحد وكنت بقول لزوجتي انتي كرم كبير من ربنا وعاشت معايا 63 سنة وكنت بعاتبها على صبرها معايا".

وأشار رشوان توفيق، إلى أنه سافر إلى سوريا ولكن أتصل به حلمي رفله لكي يشارك في أحد الأعمال مع الراحل عماد حمدي وزوز حمدي ووقتها تقاضى مبلغ ٤٠ جنيه وكان يعطيها الأموال ويأخذ منها مصروفه.

واختتم رشوان توفيق حديثه، أن زوجته قالت له أنه شخص مسرف، والجمهور أشاد به عن دوره في مسلسل جودر الذي عرض في رمضان الماضي، من خلال مشهدين فقط في العمل وكان الأكثر تأثيرًا خلال ذلك الموسم.

موعد برنامج “تفاصيل”



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



