شريفة ماهر: 'مبقدرش أتحرك ولا أنام' (خاص)

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القاهرة - محمد ابراهيم - تداول إسم الفنانة القديرة شريفة ماهر خلال الساعات الأخيرة وخاصةً بعد تداول أخبار عن تعرضها لحادث سير.
و تواصل دوت الخليج الفني مع الفنانة القديرة ليطمئن على صحتها والتي كشفت لنا عن آخر التطورات الصحية لها “ تعبانة أوى ومش بقدر أقوم ولا أنام ”
و أردفت “ عندى تآكل في الكتف وإيدي كلها متجبسة وحالتي الصحية سيئة للغاية ولكن الحمد لله على كل حال وإني بخير ومحتاجة عملية وهعملها برة مصر إن شاءالله وحركتي داخل المنزل فقط "
و اختتم حديثها طالبة الدعاء من جمهورها “ ادعولى ”
آخر أعمال شريفة ماهر
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شريفة ماهر، كان عمل درامى يحمل اسم عزيز على القلب عام 2008 إلا أن وعكة صحية إضطرتها إلى الاعتزال.