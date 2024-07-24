شريفة ماهر: 'مبقدرش أتحرك ولا أنام' (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول إسم الفنانة القديرة شريفة ماهر خلال الساعات الأخيرة وخاصةً بعد تداول أخبار عن تعرضها لحادث سير.

و تواصل دوت الخليج الفني مع الفنانة القديرة ليطمئن على صحتها والتي كشفت لنا عن آخر التطورات الصحية لها “ تعبانة أوى ومش بقدر أقوم ولا أنام ”

و أردفت “ عندى تآكل في الكتف وإيدي كلها متجبسة وحالتي الصحية سيئة للغاية ولكن الحمد لله على كل حال وإني بخير ومحتاجة عملية وهعملها برة مصر إن شاءالله وحركتي داخل المنزل فقط "

شريفة ماهر

و اختتم حديثها طالبة الدعاء من جمهورها “ ادعولى ”

آخر أعمال شريفة ماهر

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شريفة ماهر، كان عمل درامى يحمل اسم عزيز على القلب عام 2008 إلا أن وعكة صحية إضطرتها إلى الاعتزال.