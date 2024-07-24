الكشف عن قائمة أساطير الأهلي والزمالك ضد نجوم الكرة المصرية فى مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 10:29 مساءً - ينتظر عشاق الرياضة مباراة أساطير الأهلي والزمالك ضد أساطير الأندية المصرية، فى مهرجان العلمين الجديدة 2024، والتى تقام فى منطقة الاحتفالات بالعلمين الجديدة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين أسماء اللاعبين المشاركين في فريق أساطير الأهلي والزمالك، ضد أساطير الأندية المصرية، حيث يضم الفريق المدير الفني وليد صلاح الدين وحسن المستكاوي مشرفا عاما.

وتضم قائمة فريق أساطير الأهلي والزمالك كلًا من: "حازم إمام، عماد متعب، أحمد حسام ميدو، أحمد حسن، عبد الحليم علي، محمد صبري، أمير عبد الحميد، تامر بجاتو، جمال حمزة، هشام حنفي، خالد الغندور".

بينما تضم قائمة فريق أساطير الأندية المصرية أسماء بارزة مثل: "حسني عبد ربه - عبد الستار صبري - عبد الظاهر السقا - عمرو الدسوقي - يوسف حمدي - محمد صبحي - محمد صلاح أبو جريشة - تامر صقر - حسام حسن - عمرو الحلواني".