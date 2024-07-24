منتخب العراق يهزم أوكرانيا بريمونتادا مثيرة في أولمبياد باريس 2024 (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 10:29 مساءً - حقق منتخب العراق، فوزا ثمينا، على نظيره منتخب أوكرانيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء، على ملعب "جروباما"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024.

بدأ منتخب أوكرانيا التسجيل عن طريق فالنتين روبشينسكيي، في الدقيقة 53 من زمن اللقاء.

ونجح أيمن حسين، في تسجيل هدف التعادل للمنتخب العراقي في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

وسجل على جاسم هدف فوز المنتخب العراقي، في الدقيقة 75 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية سكنت على يمين الحارس.

وتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثانية مع المنتخب المغربي برصيد 3 نقاط، بعد الفوز المثير الذي حققه الأخير على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، في وقت سابق من الأربعاء.