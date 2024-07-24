بعد "صدمة".. محمد حماقي يطرح "شاغل عيون الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - استكمالًا لحالة النشاط الفني التي يعيشها النجم محمد حماقي، طرح مؤخرًا أحداث أعماله الغنائية وهي "شاغل عيون الناس" من ألبومه الغنائي الجديد، الذي يحمل أسم «هو الأساس»، وذلك بعد طرحه «صدمة»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية.

أغنية «شاغل عيون الناس»، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، ولم تُعرض الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

وكان قد روج محمد حماقي، لألبومه حيث نشر بوسترات أغانيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلاَ: "استنوا 3 أغاني جداد الأسبوع ده (صدمة وشاغل عيون الناس وبناقص ) من ألبوم (هو الأساس) يوم الأربع الساعة 6 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".

آخر أعمال محمد حماقي

يذكر أن آخر أعمال حماقي أغنية واكلة الجو وهى أولى أغنيات الألبوم الجديد الذي يحمل عنوان "هو الأساس" والذي سيتم طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة، وأغنية واكلة الجو من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.