غدًا.. لطيفة تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان في مهرجان صفاقس بتونس

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة لطيفة لإحياء حفلًا غنائيًا غدًا في مهرجان صفاقس بتونس ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

ألبوم لطيفة



يشار إلى أنه لطيفة حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بعد إطلاقها عدد من كليبات ألبومها الجديد عبر قناتها على "يوتيوب"، منها كليبات "يا ليالي" و"مفيش ممنوع" و"بتقول جرحتك"، وأخيرا أغنية "ضعف الإحساس"، التي هي من من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد بحر وتوزيع تميم، ومن إخراج وليد ناصيف الذي أخرجها بالذكاء الاصطناعي Ai.



يضم ألبوم "مفيش ممنوع" للطيفة 8 أغان باللهجة المصرية، وأغنيتين بلهجات عربية أخرى وقامت بتصوير أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب، صورت 7 أغان بالذكاء الاصطناعي Ai.

تفاصيل أغاني ألبوم لطيفة



يضم الألبوم أغاني "مفيش ممنوع" من كلمات نادر عبدالله وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل، "بتقول جرحتك" من كلمات كريم حكيم وألحان خالد فتوح وتوزيع تميم، "الحياة سكرة" من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبوطالب وتوزيع أمين نبيل.

"يا ليالي" من كلمات ملك عادل وألحان فلكلور ليبي وتوزيع تميم، "مطول الوجع" من كلمات حسام سعيد ألحان محمود أنور وتوزيع تميم، "الورق" من كلمات عبدالوهاب محمد وألحان زياد الطويل وتوزيع تميم.

"أنا المرسى" من كلمات كريم حكيم وألحان وتوزيع خالد فتوح، "زعمة لاباس" من كلمات ياسين حمزاوي وألحان وتوزيع أمين قلسي، "ضعف الإحساس" من كلمات مؤمن سالم وألحان أحمد بحر وتوزيع تميم، "نويت أعانده" من كلمات الشاعر الراحل عبدالوهاب محمد وألحان كاظم الساهر وتوزيع إبراهيم راديو.