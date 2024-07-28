السلام .. رسالة الفن المصرى للعالم من البرلمان المغربى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 11:25 صباحاً - " حبيبة وليد" موهبة مصرية تلقي "رسالة السلام " فى البرلمان المغربى

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أبدعت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، خلال المشاركة المصرية لمواهب الأوبرا بالمهرجان الدولى لأطفال السلام، بالمملكة المغربية الشقيقة والذى يستمر حتى ٣٠ يوليو، وتوجت المشاركة بإختيار الطالبة "حبيبة وليد" من أبناء مركز تنمية المواهب، لإلقاء كلمة "رسالة السلام" إلى جميع دول العالم من داخل البرلمان المغربى، وذلك بحضور العديد من الشخصيات العامة ومحافظين المنطقة، إضافة إلى أعضاء مجلس النواب بالمملكة المغربية ورئيس البعثة المصرية الدكتور سامح صابر.

مَثَل هذا الإختيار فخرًا بتميز سفراء الفن المصرى بمختلف المحافل الدولية وأكد على دور الفنون فى نشر السلام والتفاهم بين الشعوب، وأهمية غرس هذه القيم السامية فى عقول ووجدان المواهب الصغيرة للوصول لمستقبل أكثر إشراقًا ركيزته الأساسية التعاون والسلام .

يذكر أن المشاركة المصرية بالمهرجان تتضمن برنامجًا ثريًا تحت عنوان " ليلة مصرية" من تصميم وتدريب الفنانة عيشة فؤاد، إشراف مديرها الفنى الدكتور سامح صابر بما يعبر عن التراث المصري العريق ويعزز الروابط الثقافية بين مصر والمملكة المغربية الشقيقة.