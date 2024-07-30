نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سعر إطلالة جميلة عوض في "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت الفنانة جميلة عوض لأول مرة بعد زواجها من المونتير أحمد حافظ في برنامج "صاحبة السعادة" بصحبة والديها راندا والمخرج عادل عوض.

سعر إطلالة جميلة عوض في "صاحبة السعادة"

أطلت جميلة عوض بفستان أبيض اللون ومزود ببطانة قصيرة فوق الركبة، ويصل سعره إلى 31 ألف جنيه، ووضعت مكياجا يبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلا.

جميلة عوض تتحدث عن كواليس زواجها

تحدثت الفنانة جميلة عوض، عن كواليس زواجها وبداية حب زوجها لها، في حلقتها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، وقالت: أنا مكانش على بالي اتجوز خالص، هو حبني من أوضة المونتاج وهو بيمنتج شغلي، هو شخص بيفرق جدًا في حياة أي حد بيدخلها.

فرق السن بين جميلة عوض وزوجها

أثبت الكثير من المشاهير أن الحب أقوى من فارق السن ومن بينهم الفنانة جميلة عوض التي وجدت في المونتير أحمد حافظ، شريكا لحياتها رغم أن فارق السن بينهما بلغ 9 سنوات، إذ يبلغ سن المونتير أحمد حافظ 42 عاما فهو من مواليد عام 1982 بينما يبلغ سن جميلة عوض 33 عاما حيث ولدت في 6 أبريل 1991.

اخر أعمال جميلة عوض

وكان اخر أعمال جميلة عوض هو مسلسل "لانش بوكس"، وهو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسون حلقة في الفترة من 2018 حتى 2021، وحقق نجاحًا وانتشارًا حول العالم، سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج S Productions (سالي والي). ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، وغيرهم.

وايضا فيلم "المحكمة" وشاركها فى بطولته كل من غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، وسلوى عثمان، وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم، ويتناول العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.

أعمال جمعت جميلة عوض وأحمد حافظ

هناك عدة أعمال جمعت كلا من جميلة عوض وأحمد حافظ منها «فيلم هيبتا - فيلم الضيف - مسلسل لا تطفيء الشمس».