نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025.. المخرج حسين المنباوي يتعاقد على مسلسل "حمزة" لـ محمد إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد إمام، عن مخرج مسلسله الجديد، الذي يحمل إسم "حمزة"، والذي سوف يشارك به في ماراثون رمضان 2025، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "إمام" صورة للمخرج حسين المنباوي، وعلق عليها قائلا: "توكلنا على الله اول مسلسل ليا مع صديقي المخرج المتألق حسين المنباوي بعد نجاحاتنا الكبيره في السينما.. إن شاء الله نعملكم حاجة ماتعملش زيها قبل كده".

آخر أعمال محمد إمام

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام الفنية، هو فيلم "اللعب مع العيال"، والذي يعرض حاليا في جميع دور العرض، وحقق إيرادات مرتفعة طوال فترة عرضه بالسينمات.

أبطال وصناع فيلم "اللعب مع العيال"

ويشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" بجانب الفنان محمد إمام عدد كبير من الفنانين أبرزهم:أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

أحداث فيلم "اللعب مع العيال"

وتدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" في إطار كوميدي حول شاب يتعرض لعدة أزمات ومواقف صعبة تقلب حياته رأسًا على عقب.