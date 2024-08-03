في ذكرى ميلادها..متى أعتزلت مديحة كامل التمثيل ولماذا؟

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة مديحة كامل، الذي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1948، ورحلت عن عالمنا في 13 يناير عام 1997، رحلت وتركت خلفها تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة والخالدة في أذهان جمهورها ومحبيها حتى الآن.



اعتزال مديحة كامل التمثيل



اعتزلت الفنانة مديحة كامل العمل الفني في أبريل عام 1992 تزامنًا مع ارتدائها الحجاب والذى رفضت بعده العودة للتمثيل مرة أخرى، وكانت آخر أفلامها التى قدمتها ولم تُكمل تصويرها فيلم "بوابة إبليس" وتمت إعادة تمثيل المشاهد الغير كاملة منه بواسطة دوبليرة.

سبب اعتزال مديحة كامل التمثيل

وسبق أن قالت في تصريحات صحفية سابقة إنها رأت في منامها شخص يتقدم إليها ويعطيها رداء أبيض فضفاض وواسع لكي ترتديه، وقال لها "لقد آن الأوان يا مديحة" وبالفعل بعدها قررت أن تعتزل التمثيل تمامًا وترتدي الحجاب.

معلومات عن مديحة كامل

ولدت الفنانة مديحة كامل في مدينة الإسكندرية وكان والدها صالح أحمد، يمتلك مجموعة من الأراضي على ترعة المحمودية، وكانت لديها 6 اخوات وكانت هي الطفلة الثانية، كبرت على حب كرة السلة والتنس وكان عشقها الأول والأخير هو التمثيل.

وشاركت في مسرحية رابعة العدوية وهي في المرحلة الإعدادية وحصلت على لقب أحسن ممثلة مدرسية في ذلك الوقت، وفي الستينات انتقلت مديحة كامل إلى القاهرة لاستكمال دراستها والتحقت بكلية الآداب جامعة عين شمس، وبدأت تعمل في عروض الأزياء، ولم تفارقها والدتها أثناء عملها في مجال الأزياء خوفًا عليها نظرًا لصغر سن مديحة كامل في ذلك الوقت.

مشوار مديحة كامل الفني

وبدأت مديحة كامل مشوارها الفني بدأت أن تظهر على التليفزيون بأدوار صغيرة، وفي عام 1966 كانت تقدم لأول مرة دول البطولة أمام الممثل الكبير فريد شوقي في فيلم "30 يوم في السجن"، ونظرًا لموهبتها الكبيرة في مجال التمثيل حققت بعد ذلك نجاحات كبيرة في عالم الفن.