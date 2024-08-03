نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند..معلومات لا تعرفها عن شريهان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة شريهان، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"،خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إحتفالها بعيد ميلاد ابنتها تاليا، من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت صورا لها بتورتة عيد الميلاد، و علقت عليها قائلة:"كل ثانية وساعة ويوم وعام في عمرك يا حبيبتي ومعجزة ربي، وانتي بألف خير وصحة وسعادة ونجاح وسلام"، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية معلومات لا تعرفها عن شريهان.

نبذة عن حياة شريهان

ولدت الفنانة شريهان في القاهرة، تعدّ من أهم الفنانات المصريات، بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما والتلفاز، توقفت عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها للمرض الذي أثّر على عملها في السنوات الأخيرة.

والدها "أحمد عبد الفتاح الشلقاني"، وهي الأخت غير الشقيقة من الأم لعازف الجيتار عمر خورشيد، كما أنها متزوجة من رجل الأعمال الأردني «علاء الخواجة» وقد أنجبت له لؤلؤة وتالية القرآن.

مشوار شريهان الفني

وبرعت في بدايتها في المسرح في سك على بناتك وعلشان خاطر عيونك أمام الفنان فؤاد المهندس، ومسرحية شارع محمد علي أمام فريد شوقي، عملت في السينما بالعديد من الأدوار السينمائية أهمها أفلام الطوق والأسورة المرأة والقانون وفضيحة العمر وعرق البلح وميت فل والحب والرعب وخلي بالك من عقلك وغيرها العديد من الأفلام السينمائية، وبالنسبة للدراما التليفزيونية قدمت العديد من الأدوار التلفزيونية منها دمي ودموعي وابتسامتي، وأما في الفوازير فلقد كانت النجمة الأولى في الفوازير بمصر مع الفنانة نيللي وأصبحت حينها نجمة الشباب الأولى التي يحتذى فيها، توقفت عن التمثيل بعد إصابتها بالمرض.

آخر أعمال شريهان في المسرح

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة شريهان الفنية، هى مسرحية بعنوان "كوكو شانيل" والتي تم إنتاجها في عام 2021، ولاقت تفاعل كبير من الجمهور،خلال فترة عرضها.

أبطال وصناع مسرحية "كوكو شانيل"

وشارك في بطولة مسرحية "كوكو شانيل"، نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة القديرة شريهان، هاني عادل، حنان يوسف، سمر مرسي، إنجي وجدان، أيمن القيسوني، تامر حبيبب، وآخرين من النجوم والمسرحية من إخراج هادي الباجوري.

آخر أعمال شريهان في الدراما

والجدير بالذكر أن مسلسل "دمي ودموعي وابتسامتي" هو آخر أعمال شريهان الدرامية، وتم عرضه في عام 1997.

أبطال وصناع مسلسل "دمي ودموعي وابتسامتي"

وشارك في بطولة مسلسل "دمي ودموعي وابتسامتي" عدد كبير من نجوم الفون أبرزهم: نبيل الحلفاوي، محمد رياض، شريهان،ليلى فوزي، أحمد خليل وحسن كامي، وآخرين، ومن تأليف إحسان عبد القدوس وإخراج تيسير عبود.