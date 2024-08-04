نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عز العرب يشن هجومًا على طليقته آيتن عامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن عز العرب، طليق أيتن عامر، هجومًا حادًا عليها عبر صفحته على إنستجرام، حيث كتب: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كان سبب في أذى أولادي ومانعهم من أبوهم وجدهم وجدتهم وكل عائلتهم، ربنا موجود وإن شاء الله هشوف فيكم عجائب قدره وعقابه يا منافقين".

أغنية “إفراج”

من ناحية أخرى، قررت آيتن عامر تأجيل طرح أغنيتها الجديدة "إفراج"، والتي كان من المقرر طرحها على موقع يوتيوب يوم الخميس الماضي، لمدة أسبوع. ستطرح الأغنية يوم الخميس 8 أغسطس الجاري، وذلك بسبب وفاة المنتجين الأربعة، حيث كانت تجمعها بهم علاقة صداقة قوية.

تفاصيل أغنية إفراج

أغنية "إفراج" هي ثاني أغنيات أيتن عامر في موسم الصيف الحالي، وهي من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان نورهان البغدادي، توزيع وميكس وماستر ماجد الصواف، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا.

حققت آيتن عامر نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيتها الأخيرة "مثيرة للجدل" على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. قدمت الأغنية بطريقة الفيديو كليب، وتلقت الفتاة في الأغنية درسًا قاسيًا في النجومية والتريندات والحياة. الأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان نورهان البغدادي، ميكس وماستر زووم، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا، وتم تصويره في دبي.

وتعيش آيتن عامر حالة من النشاط الغنائي خلال هذه الفترة، حيث بدأت نشاطها بحفل غنائي على إحدى البواخر النيلية مؤخرًا، وغنت خلال الحفل عددًا من أغنياتها الشهيرة، منها: "يا ستو أنا"، "تبادل النظرات"، "اكشف"، "بناقص"، "ماليش في القفش"، وأغنيتها من فيلم "زنقة الستات". كما غنت للنجمتين فيروز ونجاة الصغيرة.