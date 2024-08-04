نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق ملتقى فنون المرأة بالإسكندرية وثلاثة عروض بالمهرجان القومي للمسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية بدءًا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل 10 أغسطس.

ملتقى ثقافي جديد لفتيات المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر" بالإسكندرية

وتستقبل محافظة الإسكندرية، بعد غد الثلاثاء، فعاليات الملتقى الثقافي السابع عشر لفنون وثقافة المرأة والفتاة ضمن مشروع "أهل مصر" ويستمر حتى 14 أغسطس، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

يستضيف الملتقى مجموعة من فتيات المحافظات الحدودية الستة: شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، البحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، الوادي الجديد، مطروح، بالإضافة إلى حي الأسمرات القاهرة، وتعقد فعالياته بقصر ثقافة الأنفوشي.

ويضم الملتقى عدة لقاءات توعوية وتثقيفية تخص قضايا المرأة، بالإضافة إلى ورش تدريبية واكتشاف مواهب، وزيارات ميدانية تشمل مدينة العلمين الجديدة وعدد من الأماكن السياحية والأثرية بالثغر، وذلك ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة التي تستهدف الوصول بالأنشطة والخدمات الثقافية والفنية للمناطق الحدودية والأكثر احتياجا.

المشاركة بمعرض رأس البر الخامس للكتاب

وحرصا على الارتقاء بدورها التثقيفي والتنويري، تستعد هيئة قصور الثقافة للمشاركة بأحدث إصداراتها في معرض "رأس البر الخامس للكتاب" والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمكتبة مصر العامة بعزبة البرج، في الفترة من 8 أغسطس وحتى 17 من الشهر نفسه، بمشاركة مجموعة من دور النشر المصرية، وقطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر.

3 عروض بالمهرجان القومي للمسرح

ويشهد هذا الأسبوع تقديم 3 عروض بالمهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السابعة عشرة، "دورة الفنانة سميحة أيوب"، تبدأ اليوم في السابعة مساء، على مسرح السامر بالعجوزة مع العرض المسرحي "السد" لفرقة قومية البحيرة، إخراج محمد عفيفي، ويستمر حتى غدا الاثنين، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء يستقبل مسرح الغد بالعجوزة العرض المسرحي "كاسبر" في التاسعة مساءً، إخراج أشرف علي، وتقدم فرقة قومية سوهاج عرضها "اللعبة" إخراج مصطفى إبراهيم، يومي الخميس والجمعة 8 و9 أغسطس في تمام التاسعة مساءً، على مسرح السامر.

برنامج حافل في الأسبوع الرابع بمهرجان العلمين

وتواصل هيئة قصور الثقافة للأسبوع الرابع فعالياتها الفنية المتنوعة بمهرجان العلمين في نسخته الثانية والمقام بمدينة العلمين الجديدة، حرصا منها على تلبية أذواق مختلف شرائح الجمهور.

ويشهد هذا الأسبوع ألوانًا متنوعة من الفلكلور بجانب عروض الموسيقى والطرب الأصيل، تنطلق في الثامنة مساء اليوم الأحد مع فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بالمسرح الروماني، ويشهد الممشى السياحي عروضا فنية لفرقتي الإسماعيلية ومطروح للفنون الشعبية.

ويستقبل جمهور المهرجان غدًا الإثنين بالمنطقة الترفيهية، عرضًا آخر لفرقة الإسماعيلية، يعقبه فقرات استعراضية لفرقة الحرية السكندرية.

وتدشن فرقة أسوان للفنون الشعبية أول عروضها في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل، يليه فقرة استعراضية لفرقة الحرية، وتقدم فرقة أسوان عرضًا آخر يوم الأربعاء بالإضافة لعرض لفرقة مطروح، فيما يشهد الممشى السياحي في التاسعة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين عروضًا أخرى لفرق أسوان والإسماعيلية والحرية على الترتيب، وذلك ضمن الفعاليات المقدمة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حفلات وعروض الصيف تجوب المحافظات

وتستمر هذا الأسبوع الحفلات الصيفية المقدمة للعام الرابع على التوالي في أكثر من محافظة منها: مطروح، الإسكندرية، بورسعيد، الدقهلية، رأس البر، ودمياط الجديدة، وتتنوع الفعاليات ما بين عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، بجانب الفقرات المتنوعة للأطفال، ومعارض الكتب واللقاءات التثقيفية والأمسيات.

استمرار حملة ترشيد الاستهلاك بالتعاون مع مجلة حواء

وتواصل هيئة قصور الثقافة اللقاءات التثقيفية والتوعوية ضمن حملة ترشيد الاستهلاك بالتعاون مع مجلة حواء التابعة لمؤسسة دار الهلال، من خلال لقاء بقصر ثقافة الجيزة يوم الأربعاء 7 أغسطس، بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء والكتاب والمبدعين، في تمام السادسة مساءً.

كما تحفل الأجندة بعدد من اللقاءات التثقيفية والأدبية بمشاركة نخبة من الأدباء والشعراء، وتشهد احتفالات بمناسبة عيد وفاء النيل، وذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، واليوم العالمي للشباب، وذلك بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى الورش الفنية المقدمة ضمن المبادرة الصيفية من أبرزها: تعليم التمثيل للأطفال، أساسيات الموسيقى، رسم البورتريه، علم العروض، كتابة القصة القصيرة، وغيرها.