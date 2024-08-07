نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة "مش عايشين" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم رامي جمال، منذ قليل أحدث أغانيه التي تحمل عنوان "مش عايشين"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان إسلام رفعت، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

كلمات أغنية مش عايشين رامي جمال



متفارقين وبعيد عن بعض احنا الاتنين.. وتعبنا البعد بقاله سنين بنكابر ليه وبنعمل فيها إننا ناسين.. متفارقين وبعيد عن بعض احنا الاتنين.. وتعبنا البعد بقاله سنين بنكابر ليه وبنعمل فيها إننا ناسين.. والحقيقة إن كل ذكرى حلوة عيشنا فيها.. لسه بندور عليها في الأماكن والأغاني.. نفسنا نرجعها تاني ومش عارفين.. والحقيقة إن كل حد فينا عاش حياته.. بين دموعه وبين آهاته.. والمواقف قاسية جدًا.. ده احنا عايشين بس فعلًا مش عايشين.. متفارقين هو الفراق كان ريح مين.. والعند أهو شوف وصلنا لفين.. واللي يشوفنا يفكرنا إن احنا اتنين قاسين.. متضايقين هو الفراق كان ريح مين.. والعند أهو شوف وصلنا لفين.. واللي يشوفنا يفكرنا إن احنا اتنين قاسين..والحقيقة إن كل ذكرى حلوة عيشنا فيها.. لسه بندور عليها في الأماكن والأغاني.. نفسنا نرجعها تاني ومش عارفين.. والحقيقة إن كل حد فينا عاش حياته.. بين دموعه وبين آهاته.. والمواقف قاسية جدًا.. ده احنا عايشين بس فعلًا مش عايشين.

أغنية "برود ببرود"

وكان رامي جمال،قد طرح مؤخرًا أغنية "برود ببرود"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات أحمد العزب، ألحان محمود أنور، توزيع ومكس وماستر محمد ياسر.