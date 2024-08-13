نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على علاقة سمير الإسكندراني بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 13 أغسطس، ذكرى وفاة الفنان سمير الإسكندراني، الذي وُلد في 8 فبراير عام 1938، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2020، عن عمر يناهز 82 عامًا، وتميز سمير بالصوت القوي والشجاعة والثقافة والذكاء والعزيمة، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية له.



نشأة سمير الإسكندارني

وُلد الفنان القدير سمير الإسكندراني في فبراير عام 1938، بحي الغورية في محافظة القاهرة، لأسرة تعمل في التجارة، كان والده تاجرًا للأثاث، ولكنه كان محبًا للفن وصديقًا لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، التحق سمير الإسكندراني بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالي



قدّم الإسكندراني عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت أبوها" و"ابن مصر" و"في حب مصر".

قصة تجنيد سمير الإسكندراني

كشف الفنان سمير الإسكندارني خلال تصريحات تلفزيونية عن قصة تجنيده،

وقال:"إن أحد الجنود الإسرائيليين حاول تجنيده أثناء فترة دراسته في إيطاليا".

وأضاف سمير الإسكندراني أن من حاول تجنيده علمه طريقة الكتابة بالحبر السري، وطلب منه السفر إلى مصر والتطوع في الجيش المصري وإرسال المعلومات إليهم بالحبر، مشيرًا إلى أنه قد عاد بالفعل إلى مصر واتصل برئاسة الجمهورية وطلب التحدث إلى الرئيس جمال عبد الناصر ليبلغه بالأمر، لكنه لم يستطع الوصول إليه بسهولة.

وتابع الإسكندراني أنه قابل مدير المخابرات العامة، الذي كان صديقًا لوالده في ذلك الحين، والذي من خلاله استطاع مقابلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأشار الإسكندراني أن أصوله يهودية، حيث كان أحد أجداده يهوديًا، ولكنه اعتنق الإسلام بسبب حبه لفتاة مسلمة كان يرغب في الزواج منها.