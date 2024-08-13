نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتايجر.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هنا وهي ترتدي فستان تايجر، مع تسريحة شعر ويفي، ومكياجًا هادئًا، وحازت الإطلالة على الكثير من الإعجاب من المتابعين.

ومن ناحية أخرى، تشارك هنا الزاهد في بطولة فيلم "إن غاب القط" مع الفنان آسر ياسين، من المقرر انطلاق تصويره في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، من إخراج سارة نوح وتأليف أيمن وتار. وإنتاج شركة kay oh Pictures.

وأيضًا تواصل هنا تصوير فيلم "ري ستارت" بطولة النجم تامر حسني، وهو من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي، ومن المقرر عرضه في 2024،العمل من بطولة تامر حسني، وهنا الزاهد، وعصام السقا، وباسم سمرة، وميكا، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

“الزواج سم قاتل”



كما بدأت التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "الزواج سم قاتل" الذي تنافس به في موسم رمضان 2025، والذي تكتبه وتخرجه ياسمين أحمد كامل، انتاج شركة ميديا هب.

تستعد هنا الزاهد لعرض أحدث أعمالها الدرامية التي تحمل اسم «إقامة جبرية» خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الفنان محمد الشرنوبي، يضم في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي.

تخوض هنا الزاهد بطولة فيلم بعنوان السلايف، والتي تقدمه مع ياسمين صبري، ليجتمعا بذلك لأول مرة في مسيرتهما الفنية، والعمل من إخراج معتز التوني.