نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نقابة المهن الموسيقية والتمثيلية يقرران إيقاف تصاريح العمل لهيفاء وهبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاطب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية نظيره الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية بخطاب رسمي بإعتبارهما وكيلي إتحاد النقابات الفنية، وطالب أشرف زكي من مصطفى كامل تفعيل دور اتحاد النقابات بضرورة التعاون المفروض قانونيًا وأدبيًا وإداريًا.

و أخلت الفنانة هيفاء وهبي ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي رغم حصولها علي عربون التعاقد ولم تنفذ ماجاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية والذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجددًا

وجاء الطلب تزامنًا مع ورود شكوي رسميه لنقابة المهن الموسيقيه من منظم حفلات بإخلال هيفاء وهبي بإتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي يوم ٧/١٩ رغم حصولها علي المبلغ المتفق عليه مما تسبب في أضرار مالية كبيره لمنظم الحفل.

وبعد فحص الشكوي تبين صحة كل ماجاء علي لسان الشاكي لتتلاقي إدارة وقرارات لجنتي التحقيق والشئون القانونية بنقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية، حيث قررا عدم منح أي تصريح عمل للفنانه هيفاء وهبي لأقامة حفلات فنيه أو ممارسة مهنة التمثيل لحين فض المنازعات الوارده للنقابتين.

وبسؤال الفنان مصطفي كامل عن تحديد موعد التحقيق مع الفنانة هيفاء وهبي، صرح بأن الشئون القانونيه هي المنوط بها تحديد موعد حضور الفنانه والشاكي ثم إبلاغه بهذا الموعد وعلي أقصي تقدير خلال الأسبوع القادم.