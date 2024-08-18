نورهان تكشف عن كواليس لقائها مع حنان ترك في أمريكا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة نورهان كواليس لقائها مع حنان ترك في أمريكا، وذلك على هامش ختام مهرجان المسرح المصري، موضحه إنه ا كانت تصلي الجمعة في احدي مساجد كاليفورنيا وعلمت من سكان المنطقة بوجود مسكن حنان ترك، وإنه ا ذهبت للتعرف عليها، لتقم الفنانة بالترحيب بها واستقبالها كانهم اصدقاء منذ سنوات، وان حنان دعمتها في مشروعها واستضافتها ونصحتها نصائح كثيره في الحياة والفن.

آخر أعمال نورهان الفنية

وكان آخر أعمال نورهان الفنية، مشاركتها في مسلسل "يوتيرن"، الذي عُرض في رمضان 2022، من بطولة كلٍ من ريهام حجاج والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، ودارت الأحداث حول "يارا الكردي" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها "يوسف"، والذي تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة "خالد" ابن خالتها الذي كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأي، إلا أنها تتعرض لحادث يغير مجرى حياتها بالكامل.

وايضا شاركت في مسلسل "حكايات جروب الماميز"، وتم عرضه في عام 2023، وشارك في بطولته الفنان خالد سليم، ودينافؤاد، وانتصار، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد صالح، تتكون الحكاية من 15 حلقة، وتدور أحداثها حول إحدى المدارس الخاصة التي تقرر نقل جروب الماميز من واقعه الافتراضي إلى الواقع الحقيقي، عن طريق مكتب تعمل من خلاله الأمهات داخل المدرسة، ولكل صف دراسي واحدة من الأمهات تمثله وتطرح وجهة نظر أمهات باقي الأولاد بنفس الصف.

أخر أعمال الفنانة حنان ترك

وايضا كان أخر أعمال الفنانة حنان ترك هو مشاركتها في موسم رمضان 2024، من خلال مسلسل الرسوم المتحركة «صدق رسول الله»، ومن تأليف فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي، وغناء مجد القاسم، تدور أحداثه حول الطفل الصغير حمزة ذي الثمانية أعوام، الذي فقد جده، لكنه يظهر له في الحلم، ويطلب منه البحث عن أحد الكتب، ويدرك الطفل بعد تفكير أن الكتاب هو صحيح البخاري، وعند البحث على الإنترنت، يبتلعه ويأخذه إلى مدينة بخارى عام 250 هجرية، ويلتقي هناك بالإمام البخاري، وهو في سن الـ54.