سمر طارق تحيي حفلتين للاحتفال بألبومها الجديد فرق توقيت

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أحمد جودة - القاهرة - بعد نحو 3 أسابيع من بدء إطلاق ألبومها الجديد "فرق توقيت"، أعلنت المطربة سمر طارق عن إحياء حفلين غنائيين في القاهرة، للاحتفال بالألبوم الجديد وتقديم أغنياته على المسرح لأول مرة، على أن تكون الحفلة الأولى ضمن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء يوم 25 أغسطس، والثانية ضمن فعاليات كايرو جاز كلوب في 7 سبتمبر.

وحتى الآن، أطلقت سمر طارق 3 أغاني فقط من الألبوم الجديد، ويتبقى أغنيتان فقط لختام الألبوم، سوف يتم إطلاقهم خلال الأسبوعين المقبلين.

تفاصيل ألبوم “فرق توقيت” لسمر طارق

ومن خلال ألبوم "فرق توقيت" تعبر سمر طارق من خلال الكلمات والموسيقى عن مراحل الحزن الخمسة ومراحل اكتمال القمر في الوقت نفسه، يتخلل هذا كله فكرة فروق التوقيت والاحتمالات اللانهائية لكل ما يحدث في الكون، قد يكون السيناريو صحيح والتوقيت خاطئ، وقد يكون العكس، فعلى حسب تجربة كل منا، قد نمر بمرحلة أو اثنين من مراحل الحزن فقط، والسبب في ذلك يكون فقط فرق التوقيت.

الأغنية الأولى في الألبوم "حجر ورقة مقص" تعبر عن المرحلة الأولى للحزن وهي الإنكار. الأغنية من تأليف وتلحين وتوزيع سمر طارق وإنتاج The basement record، ثم تأتي الأغنية الثانية "ماتسألنيش" من تأليف وتلحين سمر وتوزيع موسيقي بيتر سمير، وهي تعبر عن مرحلة المساومة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الغضب، من خلال أغنية "مراية"، وهي من تأليف وتلحين سمر، وتوزيع موسيقي معتز ماضي، ومكساج صوت محمد صقر.

الأغنية الرابعة "كل اللي فات" تعبر عن مرحلة الاكتئاب، وهي من تأليف محمد بحيري وتلحين سمر وتوزيع موسيقي بيتر سمير، ثم تأتي مرحلة القبول الأخيرة بأغنية "كده"، من تأليف وتلحين وتوزيع موسيقي سمر ومكساج صوت لنور عباس.

معلومات عن سمر طارق

سمر طارق نجمة صاعدة في مشهد الموسيقى المصرية، يتميز أسلوبها بالمزج بين الألحان الغربية والشرقية، وتعتبر مغنية ومؤلفة أغاني وملحنة وعازفة وكاتبة، تعلمت بنفسها بدايةً من العزف على الجيتار في سن الثانية عشرة، ومنذ ذلك الحين أطلقت العديد من الأغاني الأصلية التي اكتسبت شهرة على منصات مختلفة، حيث حققت أغنياتها أكثر من 17 مليون مشاهدة على يوتيوب، ونحو 12 مليون استماع على أنغامي.

تتميز سمر بصوتها المعبر والجذاب القادر على نقل مشاعر تتراوح بين الحب والشوق، وصولًا إلى التحدي والصمود، ومن خلال ذلك أحيت سمر أكثر من 20 حفلة في مصر والعالم العربي وأوروبا.

تحرص سمر دائمًا على التجريب بأنواع وأصوات مختلفة واستكشاف ثراء وتنوع الثقافات الموسيقية من أجل خلق هوية موسيقية فريدة تميزها عن غيرها من الفنانين.