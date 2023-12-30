انت الأن تتابع خبر أحدث السيارات الفرنسية والألمانية في مصر 2023.. خطفوا قلوب كل عشاق العربيات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد جميع عشاق السيارات عن أحدث السيارات الفرنسية والألمانية في مصر 2023، وهم بالموديلات الحديثة ومنهم فولكس فاجن جولف وتي روك موديل 2024، وأيضاً الألمانية الرياضية فئة الـ SUV تيجوان، وتحرص شركة أوبل على تقديم موديل 2024، ومنها نسخة كورسا والتي تعتبر من أرخص العلامات التجارية محلياً، وتقدم كروس لاند وأوبل موكا وجراند لاند.

أحدث السيارات الفرنسية والألمانية في مصر 2023

وتتوفر أحدث السيارات الفرنسية والألمانية في مصر 2023 ومنها ما تقدمه علامة BMW الألمانية من سيارات كثيرات بإصداراتها موديل 2024 ومنها الجديد بشكل كلي، وأيضاً تستمر شركات السيارات الفرنسية في تألقها بطرح كمية كبيرة من الطرازات ومن أهمها سيارة بيجو 2008 بالشكل الجديد وبيجو 408.

وتوجد عملاقة كبيرة لتصنيع سيارات فرنسية رينو للعديد من الطرازات الجديدة ومن أهمها سيارة اوسترال الرياضية والتي تنتمي لعائلة SUV، وهذا بجانب نسخة تاليانت من فئة السيدان، وهي التي تعتبر من أهم وأحدث السيارة التي تقوم بتقديمها العلامة الفرنسية في مصر وتكون من فئة السيدان.

سيارة رينو تاليانت

ويوجد في سيارة رينو تاليانت شاشة بوسائط متعددة وتعمل باللمس وفيها نظام أقفال الأبواب ببصمة الأصابع وزر التشغيل وإيقاف المحرك فيها بدون مفتاح، وفيها مثبت سرعة وكاميرا خلفية وحساسات حركة أمامية، وفيها أبعاد خارجية وصلت لـ 4396 مم للطول الكلي و1848 مم للعرض وارتفاعها 1501 مم، وفيها مانع الانغلاق ونظام تحكم صوتي في عجلة القيادة وحساسات الركن ووسائد هوائية.

أسعار رينو تاليانت موديل 2024 في مصر

ويبحث عن سعر السيارة عدد كبير من عشاق السيارات الفرنسية، وهي من أفضل السيارات التي توجد في الأسواق المصرية ويتوفر فيها الكثير من المميزات المختلفة، واسعارها تأتي كما يلي: