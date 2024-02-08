انت الأن تتابع خبر مواصفات وسعر نيسان باترول موديل 2023.. بتصميم الـ SUV الخيالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت سيارة نيسان باترول موديل 2023، محركات البحث على جوجل للبحث وراء تفاصيل السيارة المميزة التي تستطيع أن تغزو صحراء السعودية في ثواني معدودة وتسارع مميز، وهذا مع محرك قوي ومتين ووسائل ترفيه تغازل عشاق التميز والرفاهية، بجانب تصميم بهيكل الـ SUV، يخطف القلوب .

نيسان باترول موديل 2023

ويرصد دوت الخليج في السطور التالية مواصفات وسعر نيسان باترول موديل 2023، وفقا للموقع الرسمي لـ ” nissan” في المملكة، وعلينا الآن الاستعداد لاكتشاف تفاصيل السيارة المميزة الـ SUV.

مواصفات نيسان باترول موديل 2023

جاءت السيارة بتصميم خيالي يخطف القلوب والعقول مع هيكل SUV.

وتأتي السيارة مع محرك سداسي الأسطوانات 4 سلندر، وبسعة 4000 سي سي، بقوة 275 حصان، و 395 نيوتن/متر من عزم الدوران، وفي النسخة الاعلى جاء محركها بسعة 5600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 428 حصانا، بالإضافة إلى عزم اقصى للدوران يقدر بـ 560 نيوتن/متر.

كما تأتي السيارة بسرعة قصوى تصل لـ 210 كم/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.5 ثانية.

وتتوافر بالسيارة عدد من وسائل الآمان والسلامة أبرزها نظام الفرملة الطارئة الذكي مع خاصية استشعار المارّة أمام السيارة، وأيضا نظام التحكم الهيدروليكي بحركة الهيكل، فضلا عن صدام أمامي كبير.

ونحبس الأنفاس عندما نجد أن السيارة تأتي مع وسائل ترفيه متطورة أبرزها شاشة لمس 12.3 بوصة، وفتحة سقف مميزة ، ومرآة الرؤية الخلفية الذكية.

كما تأتي السيارة مع مقاعد جلد والعجلات المصنوعة من الألومينيوم بقطر 20 بوصة.

سعر نيسان باترول موديل 2023 في السعودية

ويأتي سعر سيارة نيسان باترول موديل 2023 في السعودية حسب الفئة كالتالي: