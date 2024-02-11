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سعر و مواصفات سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 في مصر.. شوف بقت بكام؟

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رياض - احمد صلاح - ازدادت عمليات البحث من قبل المواطنين عن سعر سيارة كيا سبورتاج موديل 2024، حيث توجد السيارة في السوق المصري ب7 فئات من التجهيزات، و يبدأ سعرها من أول مليون و 710 آلف جنيه تقريبا، حتي 2 مليون و 190آلف جنيه.

سيارة كيا سبورتاج موديل 2024

  • تعد سيارة كيا سبورتاج من أشهر الطرازات الموجودة في مصر، وذلك في فئة السيارات الرياضية عائلة SUV، و متواجد منها في مصر 7 فئات بأسعار مختلفة.

مواصفات كيا سبورتاج 2024

  • تأتي سيارة كيا سبورتاج بناقل سرعات أوتوماتيك DSG، و محرك رباعي الأسطوانات عدد 4 سلندر، و 1600 سي سي تيربو، يعطي قوة إجمالي 180 حصان و 265نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

كما تحتوي السيارة على بعض التجهيزات الهامة، وهي:

  • فتحة سقف بانوراما.
  • جنوط رياضية.
  • مرايات و مقاعد كهربائية التحكم.
  • حساسات حركة أمامية وخلفية. كاميرا.
  •  إضاءة LED.
  •  نظام صوتي ترفيهي.
  •  شاشة تعمل باللمس، مكيف هواء أوتوماتيك.
  •  عجلة قيادة مالتي فانكشن.
  • الوسائد الهوائية.
  • ومكابح عالية الأداء.
  •  مثبت سرعة.

سعر سيارة كيا سبورتاج

بالنسبة لأسعار السيارة فجاءت كالتالي: 

  • الفئة الأولى  LX: بسعر  1,709,900  جنيه.
  • الفئة الثانية EX: بسعر 1,829,900 جنيه.
  • الفئة الثالثة A/T HIGHLINE: بسعر  1,979,900 جنيه.
  • الفئة الرابعة GT-LINE: بسعر1,999,900 جنيه.
  • الفئة الخامسة TOP LINE:بسعر 2,109,900 جنيه.
  • الفئة السادسة SPECIAL EDITION: بسعر 2,159,900 جنيه.
  • الفئة السابعة GT: بسعر 2,189,900 جنيه.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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