انت الأن تتابع خبر سعر و مواصفات سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 في مصر.. شوف بقت بكام؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ازدادت عمليات البحث من قبل المواطنين عن سعر سيارة كيا سبورتاج موديل 2024، حيث توجد السيارة في السوق المصري ب7 فئات من التجهيزات، و يبدأ سعرها من أول مليون و 710 آلف جنيه تقريبا، حتي 2 مليون و 190آلف جنيه.

سيارة كيا سبورتاج موديل 2024

تعد سيارة كيا سبورتاج من أشهر الطرازات الموجودة في مصر، وذلك في فئة السيارات الرياضية عائلة SUV، و متواجد منها في مصر 7 فئات بأسعار مختلفة.

مواصفات كيا سبورتاج 2024

تأتي سيارة كيا سبورتاج بناقل سرعات أوتوماتيك DSG، و محرك رباعي الأسطوانات عدد 4 سلندر، و 1600 سي سي تيربو، يعطي قوة إجمالي 180 حصان و 265نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

كما تحتوي السيارة على بعض التجهيزات الهامة، وهي:

فتحة سقف بانوراما.

جنوط رياضية.

مرايات و مقاعد كهربائية التحكم.

حساسات حركة أمامية وخلفية. كاميرا.

إضاءة LED.

نظام صوتي ترفيهي.

شاشة تعمل باللمس، مكيف هواء أوتوماتيك.

عجلة قيادة مالتي فانكشن.

الوسائد الهوائية.

ومكابح عالية الأداء.

مثبت سرعة.

سعر سيارة كيا سبورتاج

بالنسبة لأسعار السيارة فجاءت كالتالي: