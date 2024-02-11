انت الأن تتابع خبر سعر و مواصفات سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 في مصر.. شوف بقت بكام؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ازدادت عمليات البحث من قبل المواطنين عن سعر سيارة كيا سبورتاج موديل 2024، حيث توجد السيارة في السوق المصري ب7 فئات من التجهيزات، و يبدأ سعرها من أول مليون و 710 آلف جنيه تقريبا، حتي 2 مليون و 190آلف جنيه.
سيارة كيا سبورتاج موديل 2024
- تعد سيارة كيا سبورتاج من أشهر الطرازات الموجودة في مصر، وذلك في فئة السيارات الرياضية عائلة SUV، و متواجد منها في مصر 7 فئات بأسعار مختلفة.
مواصفات كيا سبورتاج 2024
- تأتي سيارة كيا سبورتاج بناقل سرعات أوتوماتيك DSG، و محرك رباعي الأسطوانات عدد 4 سلندر، و 1600 سي سي تيربو، يعطي قوة إجمالي 180 حصان و 265نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.
كما تحتوي السيارة على بعض التجهيزات الهامة، وهي:
- فتحة سقف بانوراما.
- جنوط رياضية.
- مرايات و مقاعد كهربائية التحكم.
- حساسات حركة أمامية وخلفية. كاميرا.
- إضاءة LED.
- نظام صوتي ترفيهي.
- شاشة تعمل باللمس، مكيف هواء أوتوماتيك.
- عجلة قيادة مالتي فانكشن.
- الوسائد الهوائية.
- ومكابح عالية الأداء.
- مثبت سرعة.
سعر سيارة كيا سبورتاج
بالنسبة لأسعار السيارة فجاءت كالتالي:
- الفئة الأولى LX: بسعر 1,709,900 جنيه.
- الفئة الثانية EX: بسعر 1,829,900 جنيه.
- الفئة الثالثة A/T HIGHLINE: بسعر 1,979,900 جنيه.
- الفئة الرابعة GT-LINE: بسعر1,999,900 جنيه.
- الفئة الخامسة TOP LINE:بسعر 2,109,900 جنيه.
- الفئة السادسة SPECIAL EDITION: بسعر 2,159,900 جنيه.
- الفئة السابعة GT: بسعر 2,189,900 جنيه.