نعرض لكم الان تفاصيل خبر ماجد الفطيم تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار دولار في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 12:14 مساءً - دوت الخليج – قال أحمد جلال إسماعيل ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم القابضة إنها تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار دولار في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف إسماعيل، خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، أنه “رغم التحديات الموجودة حاليًا، نرى أن مستقبل مصر واعد، والمناخ الاستثماري متميز”.

وتابع: الشركة ملتزمة بضخ المزيد من الاستثمارات، فالشركة استثمرت حتى الآن 2.5 مليار دولار، ونعتزم استثمار مليار دولار أخرى.

وأكد أن مجموعة ماجد الفطيم القابضة هي شركة باستثمارات عربية، وتفخر بوجودها في السوق المصرية، مشيرًا إلى احتفال الشركة باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على انطلاق أعمالها في مصر.

وأوضح أن النسبة الأكبر من استثمارات المجموعة في مصر جرى ضخه خلال السنوات التسع الأخيرة، نظرًا لما لاقته من دعم متكامل وللمناخ الايجابي للاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن الشركة يعمل بها أكثر من 9 آلاف عامل في مشروعاتها بمصر، إذ تدير الشركة 70 فرعًا من فروع كارفور ولدينا خطة لمضاعفة هذا العدد في 25 مدينة على مستوى الجمهورية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن الشركة أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في قطاعات التجزئة والتطوير العقاري والترفيه العائلي في مصر منذ أن افتتحت “سيتي سنتر المعادي” عام 2002، الذي حقق تغييرًا جذريًّا في قطاع التجزئة والقطاع التجاري في البلاد، حيث قدَّم مفهوم المراكز التجارية ذات المستوى العالمي بمصر.

واستطرد: بالإضافة إلى توفير 9 آلاف فرصة عمل في مصر، يوجد 6 آلاف مصري آخرين يعملون في المجموعة في دول أخرى، والمصريون هم أكبر جنسية تعمل في المجموعة.

وأشار إلى افتتاح كارفور العاصمة الإدارية خلال شهر فبراير المقبل قبل شهر رمضان المبارك. وتطرق إلى خطة توسيع العمليات التشغيلية لمتاجر “سوبيكو” للبيع بأسعار الجملة لتصل إلى 144 متجرًا في مصر بحلول عام 2030.

وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 20 مليار جنيه في إقامة مشروعات جديدة، بالإضافة إلى عمليات التوسع والتجديدات للمراكز التجارية القائمة ومراكز الترفيه حتى عام 2030، بالإضافة إلى ذلك فهناك 4.6 مليار جنيه أخرى سيتم تخصيصها للاستثمار في السوق المحلية.

وتطرق إلى تنوع استثمارات المجموعة، حيث جرى الإعلان عن إنشاء شركة جديدة في مصر للحلول المتكاملة، مشيرًا إلى قيام الشركة بنقل ألف وظيفة إلى مصر، وهناك خطة لنقل ألف وظيفة أخرى، كما أن الشركة تُصدِّر من مصر الخدمات والكفاءات المختلفة، وكذلك حصلت المجموعة على رخصة تصدير حاصلات زراعية وتصدر حاليًا لـ 16 دولة.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لأنشطة مجموعة ماجد الفطيم القابضة المتنوعة في السوق المصرية، مؤكدًا أنها واحدة من الشركات الجادة التي تحرص على تقديم خدماتها على مستوى عال من الجودة، مشيرًا إلى أنها استطاعت على مدار الأعوام الماضية توفير آلاف فرص العمل في القطاعات التي تعمل بها.