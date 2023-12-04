نعرض لكم الان تفاصيل خبر السويدي للتنمية الصناعية وفيوتشرفيرت توقعان عقد إنشاء مجمع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 08:09 مساءً - هاجر عطية _ وقعت شركة السويدي للتنمية الصناعية التابعة للسويدي إليكتريك عقد تخصيص قطعة أرض صناعية لمشروع إنتاج مواد المغذيات الزراعية، مع شركة فيوتشرفيرت مصر التابعة لشركة شرقية هولدينج ليمتد الإماراتية، باستثمارات متوقعة 50 مليون دولار للمرحلتين الأولى والثانية.

وقام بالتوقيع كلٌّ من المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، ومحمد نور العضو المنتدب لشركة فيوتشرفيرت مصر، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ (COP28) بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك.

مجمع مغذيات زراعية على مساحة 127 ألف متر مربع

ويستهدف التوقيع إنشاء مجمع مغذيات زراعية بمواصفات عالمية متوافقة مع البيئة على مساحة 127 ألف متر مربع داخل مشروع “السخنة 360” بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس.

وليد جمال الدين: تستهدف استراتيجية المنطقة الاقتصادية توطين 21 قطاعًا صناعيًّا متنوعًا

بدوره، قال وليد جمال الدين، إن المشروع المزمع إقامته لصناعة المغذيات الزراعية التي تحتل أهمية قصوى وفق القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الهيئة البالغ عددها 21 قطاعًا ما بين صناعي وخدمي تهدف إلى توطين الصناعة تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية وكذا تحقيق التنمية المستدامة بمحاورها الشاملة الاقتصادية والبيئية وغيرها.

المنطقة الاقتصادية تدعم المستثمرين بحوافز مباشرة وغير مباشرة

وأشار جمال الدين، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدعم المستثمرين بحزمة من الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة كما أن التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية جعلها الوجهة الأمثل لكل المشروعات التي تستهدف التصدير لمختلف الأسواق، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية وما قدمته البنية التحتية وأعمال التطوير بالموانئ من قيمة مضافة لهذا الموقع.

وأكد أن أحد الأهداف الأساسية للمنطقة الاقتصادية منذ إنشائها هو خلق مجمعات صناعية تنافسية تستطيع تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة.

القماح: المساحات الخضراء بالمدينة تبلغ 700 ألف متر مربع

وأعرب محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، عن سعادته بالشراكة مع فيوتشرفرت وشرقية هولدينج ليمتد الإماراتية، مؤكدا أن التعاون يدعم رؤية الاستدامة الخاصة بمشروع “السخنة 360″، الذي تمتد على مساحة تبلغ 10 ملايين متر مربع لتلبية جميع احتياجات المصنعين والمستثمرين.

وذكر القماح، أن المساحات الطبيعية والخضراء بالمدينة تبلغ 700 ألف متر مربع، والمنطقة الصناعية على مساحة 5.7 مليون تحت التطوير، مبينًّا أن المشروع يعمل على محورين أساسيين هما توطين وتصدير الصناعات من ناحية وتعزيز الاستدامة البيئية من ناحية أخرى.

مشروع “السخنة 360” يعمل على محوري توطين وتصدير الصناعات وتعزيز الاستدامة البيئية

وأشار إلى أنه تم مؤخرًا تشغيل مصنع محور الري، المركزي (Pivot Irrigation) ويعمل بكفاءة وبكامل طاقته ويعد المشروع الأول من نوعه في مصر لتعظيم القيمة المضافة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات الجاري العمل عليها في المنطقة التي تمثل فرصة قيّمة للمستثمرين في ضوء المرافق والخدمات الذكية المتطورة التي تضمها فضلاً عن الموقع المتميز.

وفي السياق، عبر محمد نور، العضو المنتدب لشركة فيوتشرفرت مصر، عن فخره بالتعاون الجديد مع السويدي للتنمية الصناعية، وأكد على سعي الشركة الدؤوب على التعاون مع مطورين صناعيين لديهم نفس الرؤية في بناء مجتمع متكامل ومستدام لدفع عجلة التحول الأخضر والحد من التلوث والأثر الكربوني لضمان بيئة أفضل، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

ولفت نور، إلى أن المشروع يعتبر امتداداً لاستراتيجية شركة فيوتشرفيرت في تحويل المنتجات الثانوية والنفايات الناتجة في الصناعة وإعادة استخدامها في تصنيع وتطوير مغذيات زراعية جديدة مما يوفر فائدة مزدوجة تتمثل في تقليل النفايات وتغذية الزراعة وتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

إنتاج 300 ألف طن في المرحلة الأولى

يشار إلى أن المشروع المخطط إنشاؤه سوف ينتج نحو 300 ألف طن في المرحلة الأولى من المغذيات الزراعية بما يتوافق مع الحلول الخضراء والصديقة للبيئة في منطقة السخنة المتكاملة، وذلك باستخدام أحدث تقنيات التصنيع التي تحد من الانبعاثات السلبية بنسبة 90%، كما يعمل على إعادة تدوير المخلفات الصناعية، ويستهدف المشروع كذلك توافر 500 فرصة عمل جديدة.