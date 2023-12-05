ناصف ساويرس ينقل مكتب عائلته إلى أبوظبي

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 08:10 مساءً - العربية نت _ يعتزم رجل الأعمال ناصف ساويرس نقل مكتب عائلته إلى أبوظبي، حيث سيعيد الملياردير المصري مقر مجموعة “NNS” إلى سوق أبوظبي العالمية، المركز المالي الدولي لعاصمة الإمارات، شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

مجموعة NNS تستهدف بناء حصص كبيرة في عدد كبير من الشركات

وقالت الشركة إن مجموعة “NNS” تهدف من هناك إلى بناء حصص كبيرة في عدد كبير من الشركات، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأميركا الشمالية.

ثروة ساويرس تصل إلى 7.6 مليار دولار

ويعد ناصف ساويرس أغنى رجل في مصر، حيث تبلغ ثروته الصافية حوالي 7.6 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. لقد استثمر في شركة أديداس الألمانية لصناعة السلع الرياضية وكذلك في نادي كرة القدم الإنجليزي أستون فيلا، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”.

قامت شركة تصنيع الكيماويات الهولندية OCI NV، التي يرأسها ساويرس، بإدراج مشروعها المشترك للأسمدة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية في الإمارة في أواخر عام 2021.

سيظل ساويرس رئيساً تنفيذياً للمجموعة بعد إعادة التوطين

وأوضحت الشركة أن ساويرس سيظل رئيساً تنفيذياً لمجموعة NNS بعد إعادة التوطين.