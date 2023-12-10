وزير الكهرباء: مشروعات طاقة متجددة تحت الإنشاء بقدرات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 ديسمبر 2023 10:12 مساءً - دوت الخليج – قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، إن هناك مشروعات طاقة متجددة (شمس ورياح) تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميجاوات، لافتا إلى التعاقد بالكامل بشأنها مع عدد من الشركات، والإغلاق المالي لها.

كما نوّه شاكر بوجود مشروعات بقدرات 1800 ميجاوات صدرت لها موافقات مجلس الوزراء، وجرى توقيع بعض عقودها، وفي انتظار توقيع باقي العقود.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم؛ لمتابعة موقف مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة (شمسي – رياح) ضمن استراتيجية الدولة بشأن زيادة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.

وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل على زيادة مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة المُولدة؛ ضمن خطتنا للتخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهذا من شأنه توفير الكثير من العملة الصعبة للبلاد.

وبدوره، استعرض المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، المشروعات ذات القدرات الكبيرة (28 جيجاوات طاقة رياح)، والتي جرى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات غير ملزمة بشأنها لإتاحة الأرض للقياسات ولم توقع عقود ملزمة بشأنها.

وأكد أن هناك عروضا من شركات مختلفة بقدرات إجمالية نحو 33 جيجاوات، ولم توقع مذكرات تفاهم بشأنها حتى الآن.