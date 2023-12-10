مال وأعمال

إسرائيل تسجل عجزا في الميزانية بقيمة 4.5 مليار دولار بسبب…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر إسرائيل تسجل عجزا في الميزانية بقيمة 4.5 مليار دولار بسبب… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 ديسمبر 2023 10:12 مساءً - وكالات _ قالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الأحد إن إسرائيل سجَلت عجزا في الميزانية قدره 16.6 مليار شيكل (4.5 مليار دولار)، مشيرة إلى أن هذه القفزة في التكاليف سببها تمويل الحرب المستمرة منذ شهرين في غزة ضد حركة حماس.

predco_adv_2021

وأضافت أنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع العجز خلال الاثني عشر شهرا السابقة إلى 3.4% في نوفمبر من2.6%في أكتوبر .

E-Bank

وقال مصدر بالوزارة إن العجز لعام 2023 سينتهي عند نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق””.

BonatMisr

وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.6%، الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأجيلات الضريبية نتيجة للحرب التي بدأت في قطاع غزة بالسابع من أكتوبر.

HapiSalonWhite

وبلغ العجز الإسرائيلي في أكتوبر 22.9 مليار شيكل وفي نوفمبر 2022 بلغ 1.7 مليار شيكل.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تسجل عجزا في الميزانية بقيمة 4.5 مليار دولار بسبب… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا