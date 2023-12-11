السعودية تقترب من السيطرة على حصة أغلبية في مطار هيثرو…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 08:21 مساءً - العربية نت _ ذكرت صحيفة التايمز أمس الأحد، أن السعودية قد تحصل في نهاية المطاف على أغلبية السيطرة على مطار هيثرو في لندن، وهو أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا، حيث يفكر العديد من المساهمين في بيع حصصهم، وفقاً لما نقلته “بلومبرج”.

ويقترب مساهم واحد على الأقل من بيع حصته بعد أن وافق صندوق الاستثمارات العامة السعودي “PIF”، مع شركة الاستثمار “أرديان”، التي تستثمر فيها السعودية على شراء حصة 25% التي تملكها شركة Ferrovial SE الإسبانية في أواخر نوفمبر. وكانت الصفقة البالغة قيمتها 3 مليارات دولار أعلى بحوالي 70% من التقييم المقدر من “مورجان ستانلي”.

والمساهمون المتبقون في مطار هيثرو هم صناديق الثروة السيادية من قطر والصين وسنغافورة، والتي من غير المرجح أن تبيع حصصها، بالإضافة إلى صناديق التقاعد من كيبيك وأستراليا ونظام التقاعد للجامعات في المملكة المتحدة، والتي قد تبيع، وفقا لصحيفة “التايمز”.

ورفضت معظم الأطراف المتداخلة في الصفقة التعليق لصحيفة التايمز. ولم تستجب مؤسسة الخليج للاستثمار ومؤسسة الاستثمار الكندية لطلبات التعليق، في حين لم يتسن الوصول إلى جهاز قطر للاستثمار وصندوق التقاعد الأسترالي.

ويتطلع صندوق الاستثمارات العامة إلى فرصة الاستثمار في مطار هيثرو الذي يُعتبر من أهم مطارات العالم، حيث يتمتع بمكانة استراتيجية وعالمية.

ويتماشى استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مطار هيثرو مع استراتيجيته لدعم القطاعات والشركات من خلال استثمارات على المدى الطويل.

يعد مطار هيثرو واحداً من مطارات العالم الأكثر ازدحاما، إذ يربط المملكة المتحدة بسائر شركائها التجاريين حول العالم لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي عالمياً.