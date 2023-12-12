- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة أممية: انكماش التجارة العالمية 5% إلى نحو 30.7 تريليون… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 12:14 صباحاً - – توقعت هيئة تجارية تابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، انكماش حجم التجارة العالمية 5% في 2023 عن العام الماضي مع توقعات متشائمة بشكل عام إزاء 2024.
وفي تحديث للتجارة العالمية، توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” أن تصل التجارة هذا العام لما يقرب من 30.7 تريليون دولار.
ووفقا للهيئة، من المتوقع أن تنكمش التجارة في السلع بنحو تريليوني دولار في عام 2023 أو بـ 8%، إلا أن تجارة الخدمات ستزيد بنحو 500 مليار دولار أو 7%.
وأرجعت الانكماش في التجارة العالمية لأسباب من بينها ضعف أداء صادرات الدول النامية.
وقالت الأونكتاد “شهدت التجارة العالمية انخفاضا طوال عام 2023، متأثرة في المقام الأول بتراجع الطلب في الدول المتقدمة، وضعف الأداء في اقتصادات شرق آسيا، وهبوط أسعار السلع الأساسية”.
وتابعت أن “هذه العوامل مجتمعة ساهمت في انكماش ملحوظ في تجارة السلع”.
وقالت إن توقعات التجارة العالمية في 2024 لا تزال “غير مؤكدة لحد كبير ومتشائمة بشكل عام”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة أممية: انكماش التجارة العالمية 5% إلى نحو 30.7 تريليون… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.