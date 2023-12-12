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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تشهد استقرارا مع استمرار المخاوف من فائض المعروض من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 09:14 صباحاً - – استقرت أسعار النفط يوم الاثنين مع استمرار المخاوف المتعلقة بفائض معروض الخام على الرغم من تخفيضات أوبك+ وتراجع الطلب على الوقود العام المقبل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 75.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 1427 بتوقيت جرينتش في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات إلى 71.16 دولار.
وقفز الخامان بأكثر من 2% يوم الجمعة، لكنهما انخفضا لسابع أسبوع على التوالي وهي أطول فترة تراجع أسبوعي منذ 2018 مع استمرار المخاوف بخصوص تخمة المعروض.
وعلى الرغم من تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، بخفض الإنتاج 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام، فإن المستثمرين ما زلوا متشككين في أن الإمدادات ستنخفض إذ من المتوقع أن يؤدي نمو الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في أوبك إلى تخمة في المعروض.
ومن المتوقع أن يؤدي نمو الإنتاج في الدول غير الأعضاء في أوبك إلى فائض في المعرض العام المقبل.
ويتلمس المستثمرون هذا الأسبوع مؤشرات بخصوص أسعار الفائدة من اجتماعات 5 بنوك مركزية، منها المركزي الأمريكي، وبيانات التضخم الأمريكية لمعرفة تأثيرها على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط.
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