مخزونات النفط الأمريكية تنخفض 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 ديسمبر 2023 12:14 صباحاً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

فقد تراجعت مخزونات الخام 4.3 مليون برميل إلى 440.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بهبوطها 650 ألفا.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 1.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وقالت إن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام انخفض 104 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وهبطت معدلات تشغيل المصـافي 0.3 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 408 آلاف برميل إلى 224 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة 1.9 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 113.5 مليون، وذلك مقابل توقعات بارتفاعها 600 ألف.

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت 423 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.