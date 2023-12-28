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نعرض لكم الان تفاصيل خبر 1.5 مليار دولار قيمة الخسائر في فلسطين منذ بدء الحرب على غزة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 28 ديسمبر 2023 12:14 صباحاً - أ ش أ – قال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، اليوم الأربعاء، إن حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي هي قيمة الخسائر في فلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من شهر أكتوبر الماضي.
وأشار الإحصاء الفلسطيني إلى توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لقطاع غزة، وتداعيات الحرب على الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين، بما يعادل حوالي 25 مليون دولار أمريكي يوميًا، باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول.
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