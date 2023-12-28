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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تركيا ترفع الحد الأدني للأجور بنسبة 49% في عام 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 28 ديسمبر 2023 09:14 صباحاً - وكالات – قال وزير العمل التركي وداد إيشيق هان اليوم الأربعاء إن الحد الأدنى للأجور الشهرية في تركيا سيبلغ 17002 ليرة تركية (578.31 دولار) في عام 2024، بزيادة بنسبة 49% عن المستوى المحدد في يوليو وبزيادة نسبتها 100% عن يناير.
وزاد معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.98% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى هذا العام ولكنه أقل بقليل من التوقعات، مما يشير إلى أن دورة قوية لرفع أسعار الفائدة قد تكون بدأت تؤتي ثمارها في تهدئة الطلب.
وارتفع التضخم بعد أزمة عملة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى له في 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر من العام الماضي. وفي هذا العام، فقدت الليرة حتى الآن نحو 35% من قيمتها، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة بالنسبة للأتراك.
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