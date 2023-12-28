مال وأعمال

تركيا ترفع الحد الأدني للأجور بنسبة 49% في عام 2024

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تركيا ترفع الحد الأدني للأجور بنسبة 49% في عام 2024 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 28 ديسمبر 2023 09:14 صباحاً - وكالات – قال وزير العمل التركي وداد إيشيق هان اليوم الأربعاء إن الحد الأدنى للأجور الشهرية في تركيا سيبلغ 17002 ليرة تركية (578.31 دولار) في عام 2024، بزيادة بنسبة 49% عن المستوى المحدد في يوليو وبزيادة نسبتها 100% عن يناير.

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وزاد معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.98% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى هذا العام ولكنه أقل بقليل من التوقعات، مما يشير إلى أن دورة قوية لرفع أسعار الفائدة قد تكون بدأت تؤتي ثمارها في تهدئة الطلب.

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وارتفع التضخم بعد أزمة عملة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى له في 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر من العام الماضي. وفي هذا العام، فقدت الليرة حتى الآن نحو 35% من قيمتها، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة بالنسبة للأتراك.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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