بدء تطبيق الحد الأدنى من الضرائب العالمية على الشركات متعددة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يناير 2024 08:10 مساءً - العربية نت _ بدأ يوم أمس الاثنين للمرة الأولى تطبيق الحد الأدنى العالمي من الضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، مع بدء تنفيذ الإصلاحات الضريبية التاريخية عبر الحدود.

وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي قادت الإصلاحات، أنها ستزيد الإيرادات الضريبية السنوية بما يصل إلى 9 في المائة، أو 220 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

وتوصلت نحو 140 دولة إلى اتفاق لسد الثغرات الكبيرة في النظام الضريبي الدولي.

وبموجب الاتفاق تبدأ بعض الاقتصادات الكبرى في تطبيق معدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15% على أرباح الشركات.

وسيؤدي ذلك إلى تقليل الحوافز المقدمة من الشركات لاستخدام الملاذات الضريبية والحوافز للدول لتكون ملاذات ضريبية، وفقا لصحيفة “فايننشال تايمز”.

وتشمل الموجة الأولى من الولايات القضائية التي تطبق الحد الأدنى العالمي للضريبة اعتبارًا من يناير الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا.

وسيتم تطبيق القواعد على الشركات متعددة الجنسيات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من 750 مليون يورو.

ولم تقدم الولايات المتحدة ولا الصين تشريعًا للقيام بذلك حتى الآن على الرغم من دعمهما للاتفاق في عام 2021. لكن الإصلاحات العالمية مصممة بحيث يظل لها تأثير كبير.