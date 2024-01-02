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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات تركيا ترتفع 0.6% في 2023 إلى 255.8 مليار دولار من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يناير 2024 09:14 مساءً - – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا صدرت ما قيمته 255.81 مليار دولار العام الماضي بزيادة 0.6 بالمئة على أساس سنوي.
تحسن في ميزان المعاملات الجارية
وأضاف في مؤتمر صحفي أنه يعتقد أن التحسن في ميزان المعاملات الجارية سيستمر مع انخفاض العجز التجاري خلال شهري نوفمبر وديسمبر.
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