مال وأعمال

صادرات تركيا ترتفع 0.6% في 2023 إلى 255.8 مليار دولار

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات تركيا ترتفع 0.6% في 2023 إلى 255.8 مليار دولار من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يناير 2024 09:14 مساءً - – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا صدرت ما قيمته 255.81 مليار دولار العام الماضي بزيادة 0.6 بالمئة على أساس سنوي.

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تحسن في ميزان المعاملات الجارية

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وأضاف في مؤتمر صحفي أنه يعتقد أن التحسن في ميزان المعاملات الجارية سيستمر مع انخفاض العجز التجاري خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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