البنك المركزي المصري: التضخم الأساسي يتراجع في ديسمبر إلى 34.2%

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 يناير 2024 01:15 مساءً - دوت الخليج – سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023، حسبما أعلن البنك المركزي المصري المصري، مساء اليوم.

وبلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلا شهريا بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 مقابل معدلا شهريا بلغ 2.6% في الشهر ذاته من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 1.0% في نوفمبر 2023.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن، صباح اليوم، أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 33.7% في ديسمبر 2023 مقابل 34.6% في نوفمبر 2023.

وأشار “المركزي للإحصاء” إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدلا شهريا بلغ 1.4% في ديسمبر 2023 مقابل معدلا بلغ 2.1% في الشهر ذاته من العام السابق ومعدلا شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر2023.