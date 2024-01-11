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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 11 يناير 2024 04:15 مساءً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.
وزادت مخزونات الخام زيادة مفاجئة بواقع 1.3 مليون برميل إلى 432.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لهبوطها 700 ألفا.
وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 506 آلاف برميل في الأسبوع الماضي.
وقالت إن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام انخفض 161 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وهبطت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت ثمانية ملايين برميل إلى 245 مليونا الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة 2.5 مليون.
وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، صعدت 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 132.4 مليون، وذلك مقابل توقعات لارتفاعها 2.4 مليون برميل.
وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 1.32 مليون برميل يوميا.
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