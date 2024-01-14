نعرض لكم الان تفاصيل خبر وائل النشار: تضاعف تكلفة الشحن لمستلزمات الإنتاج بمحطات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يناير 2024 03:18 مساءً - إسلام سالم _ قال المهندس وائل النشار رئيس شركة أونيرا سيستمز للطاقة الشمسية، إن التوترات الحالية في البحر الأحمر تسببت في تضاعف تكلفة شحن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام الخاصة بالمحطات الشمسية، إلا أن هذه ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه القطاع. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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