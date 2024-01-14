نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجدي الوليلي: تداعيات هجمات البحر الأحمر لم تنعكس بعد على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يناير 2024 03:18 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن المخاطر الجيوساسية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي لتتضافر مع التغيرات المناخية، سواء الجفاف أو السيول وتأثيراتهما المعاكسة على مردود الزراعة التي تؤدي إلى نتائج سلبية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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