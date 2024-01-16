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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اتساع عجز ميزانية تركيا 900% في 2023 إلى 46.5 مليار دولار من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 04:12 مساءً - وكالات _ اتسع عجز الميزانية في تركيا بنحو 900% في 2023 ليصل إلى 1.4 تريليون ليرة (46.5 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة الخزانة والمالية.
ورغم هذا الارتفاع رحبت الحكومة بهذه الأرقام التي جاءت أقل من التوقعات بعد عام صعب شهد انتخابات رئاسية وزلزالين مدمرين.
وكانت الحكومة قد توقعت عجزا عند 1.6 تريليون ليرة، أو حوالي 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد عوضت الإيرادات الضريبية بعض الارتفاع في الإنفاق خلال العام الماضي، إذ رفعت الحكومة الضرائب على الوقود بنحو 200% في يوليو لتمويل الأضرار الناجمة عن الزلزال ورفعت عددا من معدلات ضرائب القيمة المضافة المختلفة التي تفرضها.
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