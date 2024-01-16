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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شل النفطية تعلق جميع الشحنات عبر البحر الأحمر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 07:16 مساءً - سكاي نيوز _ قالت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الثلاثاء، إن شركة شل النفطية الكبرى علقت جميع الشحنات عبر البحر الأحمر لأجل غير مسمى، بعد أن أثارت الضربات الأمريكية والبريطانية على الحوثيين باليمن مخاوف من زيادة التصعيد.
وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن إلى تعطيل التجارة العالمية. وتقول الحركة إنها تتحرك تضامنا مع الفلسطينيين.
وأضافت الصحيفة أن شل اتخذت الأسبوع الماضي خطوة لوقف جميع عمليات العبور لمخاوف من أن يتسبب هجوم ناجح في تسرب نفطي هائل بالمنطقة، فضلا عن المخاطر التي تهدد سلامة أطقم السفن.
وأعلنت شركة بي.بي الشهر الماضي وقف عبور سفنها البحر الأحمر.
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