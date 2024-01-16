مال وأعمال

عشماوي: تأثير البورصة على أسعار السلع بالأسواق مرهون بزيادة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عشماوي: تأثير البورصة على أسعار السلع بالأسواق مرهون بزيادة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 11:09 مساءً - إسلام سالم – قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية مصر، إن حجم السلع المتداولة في البورصة السلعية مقارنة بحجم الاستهلاك المحلي لا يزال قليل، مضيفًا: “وبالتالي لم يظهر أثر تداول السلع على أسعارها للمستهلك النهائي بالأسواق”.

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وأشار عشماوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى إجراء نحو 50 لقاء مع تجار وصناع الذهب لتحفيزهم على المشاركة في البورصة السلعية لزيادة الكميات المعروضة على المنصة، إلا أن الأمر يحتاج لبعض الوقت.

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كما كشف عن التواصل خلال الفترة الحالية مع بورصات أنقرة ودبي وغانا لتبادل الخبرات.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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