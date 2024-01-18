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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إضافة مزارع الإنتاج الحيواني إلى الأنشطة المعفاة من الضريبة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 18 يناير 2024 12:14 صباحاً - دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني (تربية/ تسمين) إلى الأنشطة المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 61 لسنة 2022، الخاص بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية، بذات المدة والشروط.
وأوضح المجلس، في بيان عقب اجتماعه اليوم، أن القرار يأتي استجابة لما ورد من العديد من الطلبات المقدمة من أرباب مزارع الإنتاج الحيواني للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المُشار إليه.
كما وافق المجلس على مد مدة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، لمدة سنتين إضافيتين، اعتبارا من يناير 2025 حتى نهاية ديسمبر 2026.
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