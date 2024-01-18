مال وأعمال

العراق: صادرات النفط لم تتأثر بتوترات البحر الأحمر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العراق: صادرات النفط لم تتأثر بتوترات البحر الأحمر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 18 يناير 2024 11:20 مساءً - _ قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لوكالة اليوم الخميس، إن صادرات بلاده من النفط لم تتأثر بالهجمات الأخيرة على سفن في البحر الأحمر.

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وذكر عبد الغني في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن نحو 90 بالمئة من صادرات العراق النفطية لا تحتاج إلى المرور عبر البحر الأحمر لأنها تذهب إلى آسيا.

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وأجبرت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن العديد من الشركات على تحويل مسار الإبحار بعيدا عن البحر الأحمر والمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا مما زاد من وقت الرحلات وتكاليفها.

وتستهدف الهجمات التي يشنها الحوثيون، والتي يقولون إنها دعما للفلسطينيين، طريقا يمثل نحو 15 في المئة من حركة الشحن العالمية ويعمل كقناة حيوية بين أوروبا وآسيا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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