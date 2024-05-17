عقود الغاز الأمريكية ترتفع بنسبة 6% لتلامس أعلى مستوياتها…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 مايو 2024 10:11 صباحاً - سي إن بي سي _ ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم زيادة المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من مايو، بأقل من توقعات ارتفاعها 76 مليار قدم مكعبة.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر يونيو بنسبة 6% عند 2.561 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى للعقد منذ 25 يناير حيث كان 2.568 دولار.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 70 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، عند 2.633 تريليون قدم مكعبة، كما تعتبر أعلى بنسبة 30.8% فوق متوسط الخمس سنوات 2019-2023.

ووفقًا لمزود البيانات LSEG (رفينيتيف سابقاً)، انخفض إنتاج الغاز في الولايات الـ48 إلى متوسط قدره 97.1 مليار قدم مكعبة يومياً في مايو، من 98.2 مليار قدم مكعبة يومياً في أبريل، ومقارنة بمستوى ديسمبر القياسي (105.5 مليار قدم مكعبة يومياً).

يأتي تراجع إنتاج الغاز الأمريكي بنحو 10% منذ بداية عام 2024 بعد أن أخرت العديد من شركات الطاقة، استكمال الآبار، وقلصت أنشطة الحفر الأخرى، بعد انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف خلال شهري فبراير ومارس.