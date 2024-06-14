السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يفتتحان مؤتمر الاستثمار…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 14 يونيو 2024 06:14 مساءً - أ ش أ _ أعلنت سفارة الاتحاد الأوروبي لدى مصر اليوم الخميس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، سيفتتحان مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من يونيو الجاري بالقاهرة.

وأضافت السفارة، عبر حسابها الرسمي على منصة (أكس)، أن المؤتمر، الذي تستمر أعماله على مدار يومين ، سيركز على الإصلاحات التي قامت بها مصر والتحول الأخضر ، وقدرة مصر على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.