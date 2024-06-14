- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يفتتحان مؤتمر الاستثمار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 14 يونيو 2024 06:14 مساءً - أ ش أ _ أعلنت سفارة الاتحاد الأوروبي لدى مصر اليوم الخميس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، سيفتتحان مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من يونيو الجاري بالقاهرة.
وأضافت السفارة، عبر حسابها الرسمي على منصة (أكس)، أن المؤتمر، الذي تستمر أعماله على مدار يومين ، سيركز على الإصلاحات التي قامت بها مصر والتحول الأخضر ، وقدرة مصر على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يفتتحان مؤتمر الاستثمار… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.