انتظام العمل في موانئ البحر الأحمر وتداول 3000 طن و357 شاحنة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 01:15 مساءً - وكالات – اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 4 سفن وتم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 357 شاحنة و 41 سيارة.

وشملت حركة الواردات: 100 طن بضائع، 177 شاحنة و 41 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 2900 طن بضائع، 180 شاحنة.

وشهد ميناء نويبع حلات مكوكية، وصول وسفر، للسفن الأربع وهي: بريدج، وكوين نفرتيتي، وأور وايلة. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 740 راكب.

ويوم أمس الأحد، أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 5 سفن، وتداول 4 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و391 شاحنة و165 سيارة، كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2925 راكبًا.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن حركة الواردات شملت ألف طن بضائع، و191 شاحنة، و160 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 3 آلاف طن بضائع، و200 شاحنة، و5 سيارات.

ومنذ نوفمبر الماضي نفذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، آخرها كان احتراق سفينة إم/في فيربينا، وتضرر سفينة توتور أيضًا خلال الأيام الماضية.

وقد أدت تلك الاعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر إلى تأثر ممر مائي تجاري مهم يمثل عادة ما بين 10 إلى 15% من التجارة البحرية الدولية، وأسفرت عن خسائر وتكاليف بملايين الدولارات.

إذ كشف تقرير استخباراتي أمريكي جديد انخفاض حركة الشحن عبر البحر الأحمر بـ90% منذ فبراير الماضي، بحسب ما نقل موقع “أكسيوس”.

وتأثرت مصالح أكثر من 65 دولة، وتغير مسار ما لا يقل عن 29 شركة كبرى للشحن والطاقة بعيدًا عن المنطقة، وفقًا للتقرير.